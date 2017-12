Marrit Leenstra uit Wijckel is zaterdag derde geworden op de 1.000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary. Ze deed dat in een nieuw persoonlijk record: 1.13.72. Het is de eerste individuele wereldbekermedaille voor Leenstra dit seizoen. De wedstrijd werd gewonnen door Heather Bergsma in 1.13.37, Yekatarina Shikhova uit Rusland werd tweede in 1.13.70.

In de B-groep werd Letitia de Jong uit Veenwouden tweede met een tijd van 1.14.12.