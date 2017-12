ONS Sneek wint Friese derby van Harkemase Boys

De Friese derby, tussen Harkemase Boys en ONS Sneek in de derde divisie op zaterdag, is geëindigd in een overwinning voor de Snekers. Op Sportpark De Bosk in Harkema werd het 3-2 voor ONS. Sneek kwam tot drie keer toe op voorsprong in Harkema, door doelpunten van Curty Gonzalez en Klaas de Vries.

Overwicht Harkemase Boys

De Harkiten hadden in de openingsfase het veldoverwicht. Dit resulteerde in kansen voor Jan Hooiveld, Yannick Kaluzi en Henny Bouius. Tegen de verhoudingen in was het echter ONS, dat in de 20e minuut de openingsgoal scoorde uit de eerste de beste kans. Curty Gonzalez maakte de 1-0 na een combi met Arton Musliu. Lang konden de Snekers niet genieten van de voorsprong, want Bouius maakte in de 29e minuut de 1-1.

Matchwinnaar

Vroeg in de tweede helft was het opnieuw Gonzalez, die Sneek op voorsprong zette na een solo-actie. De Harkiten kregen daarna een penalty, nadat invaller Tom Boezerooy omver werd getrokken. Jesse Renkens tekende vanaf elf meter voor de 2-2. Toch was het Sneek dat er met de overwinning vandoor ging. Een kwartier voor het eindsignaal maakte Klaas de Vries de winnende treffer voor ONS, dat de drie punten meeneemt naar Sneek.