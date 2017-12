VIDEO: Artistiek Talant doet mee aan LF2018

Dansen, zingen, muziek en theater maken; de mensen van Talant stappen het podium op in 2018. Op allerlei manieren sluiten meer dan 1.500 cliënten van de zorgorganisatie zich aan bij de verscheidene projecten en evenementen van LF2018.

Projectleider Corrie van Hilten van Talant geeft aan dat ze blij is met het enthousiasme en de actieve participatie van de deelnemers. Volgens haar is dit de uitgelezen kans om een groot gedeelte van de gemeenschap kennis te laten maken met de artistieke talenten met een beperking. ''Ik weet dat er veel talent is onder mensen met een beperking. Evenveel als bij mensen zonder een beperking. Die talenten komen er vaak niet uit, omdat de zorg voornamelijk gericht is op aspecten als gezondheid en hygiëne. Dus dit is een hele mooie kans voor ons.''

Naast de eigen producties gaan veel cliënten deelnemen aan de reguliere voorstellingen van professionele gezelschappen, en helpen als vrijwilliger bij evenementen. Alles wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie en geld voor vervoer van de stichting 'Vrienden van Talant'. Naast deze bijdragen wordt er via Talant nog steeds druk gezocht naar andere geldschieters, die de projecten mogelijk kunnen maken.