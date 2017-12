Geen medaille voor judoka Margriet Berstra in Tokio

Judoka Margriet Bergstra uit Lemmer is er zaterdagmiddag niet in geslaagd een medaille te pakken bij de grandslamwedstrijd in Tokio. In de klasse tot 57 kilogram werd de 24-jarige Bergstra zevende.

Bergstra won in de eerste ronde nog met een ippon van Helen Dawa uit de Fillipijnen, en in de tweede ronde met een waza-ari van Timna Nelson Levy uit Israël. De latere winnaar van het goud, Tsukasa Yoshida uit Japan, was in de kwartfinale met een ippon te sterk voor Bergstra. En ook in de herkansing redde de Friezin het niet. Momo Tamaoki uit Japan won de wedstrijd met een ippon.