Ricardo Kip: ''Die bal moest er gewoon in''

''Ik moest die bal gewoon binnenknallen'', zei matchwinnaar Ricardo Kip vrijdagavond na afloop van de wedstrijd van Sportclub Cambuur tegen Telstar. De Leeuwarders wonnen voor de tweede keer een thuiswedstrijd dit seizoen: 2-1. ''Dit was voor mij het ideale moment, deze gaat niemand mij meer afnemen'', zei Kip. ''Vooral in deze omstandigheden is het extra belangrijk, ieder punt is nu van groot belang.'' De middenvelder doelt daarmee op het ontslag van trainer Marinus Dijkhuizen, eerder deze week. ''Als een trainer wordt ontslagen is het altijd roerig, maar je moet toch door. Ik heb keihard getraind, en dan is het wachten op je kans als invaller.''

Hectische week

Volgens interim-trainer Sipke Hulshoff is het een hectische week geweest. ''De schouders moesten er weer onder'', zo vertelde hij na de wedstrijd. ''Tegen Telstar hadden wij 's avonds de kans, om het sportieve debacle van maandag recht te zetten. Dat hebben wij gedaan. Wij kwamen goed uit de startblokken, maar kwamen daarna op achterstand. Toen moesten de schouders er weer onder. Zelfs na de 1-1 waren wij nog niet tevreden. Het risico dat wij hebben genomen, is vandaag eindelijk beloond.''

''Het is alleen maar heel erg lekker'', vertelde een blije Martijn Barto vrijdagavond. ''We hebben heel veel pech gehad dit seizoen, dus mag het ook weer eens onze kant op vallen. Na de achterstand zijn we blijven gaan, en dat heeft ons vandaag de overwinning opgeleverd. Hier waren we echt wel aan toe.''