Geen incidenten bij demonstratie in Dokkum

De demonstratie in Dokkum tegen Zwarte Piet is afgelopen. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan. Er waren zo'n 150 anti-Zwarte Pietdemonstranten die vanuit de Randstad naar Dokkum kwamen. Er waren ook een aantal Pegida-aanhangers die als Zwarte Piet waren verkleed werden en pepernoten wilden uitdelen in het centrum, maar ze werden aan de rand van de binnenstad tegengehouden.

De gemeente kondigde aan het begin van de middag een noodbevel af. Alle auto's op de toegangswegen naar Dokkum werden gecontroleerd. Er zijn twee mensen aangehouden die zich niet konden identificeren. De politie-inzet bij deze demonstratie in Dokkum was groot, er stonden zo'n 300 man paraat.

Onder begeleiding van de politie rijden de bussen weer terug naar Duivendrecht.