Mensen aangehouden in aanloop naar Zwarte Piet demonstratie

De politie in Dokkum heeft zaterdag aan het begin van de middag twee mensen aangehouden. Ze konden zich niet identificeren. De politie is met veel mensen aanwezig in de stad vanwege de demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Voor de stad is een noodbevel afgekondigd, zodat de politie mensen mag controleren. De politie houdt de toegangswegen in de gaten en scheidt de verschillende actiegroepen van elkaar.

De anti-Piet demonstranten zijn zaterdag net na het middaguur in Fryslân aangekomen. Na een tussenstop in Zurich zijn ze met twee bussen doorgereden in de richting van Dokkum. De bussen worden begeleid door meerdere motoragenten, een kleine tien ME-busjes en twee vrachtwagens van de wegenwacht. Deze vrachtwagens kunnen worden ingezet als de stoet weer een blokkade tegenkomt.