Remon Bruinsma (18) uit De Westereen nog altijd vermist

Zaterdagmiddag wordt er met een boot gezocht in de gracht aan de Leeuwarder Nieuwestad naar de vermiste Remon Bruinsma. Tot nu toe heeft de zoektocht van de politie naar de 18-jarige jongen uit De Westereen heeft nog niets opgeleverd. Bruinsma werd donderdagnacht voor het laatst gezien in de Oude Doelensteeg en op de Nieuwestad in Leeuwarden. Hij was daar op stap, maar is nog steeds niet thuisgekomen. Zijn mobiele telefoon werd vrijdagmorgen wel gevonden in de stad. De politie bekijkt camerabeelden van de binnenstad en ook is er al gezocht bij de grachtwallen.

Ansje Dijkstra, de moeder van Remon, plaatste vrijdagavond een oproep op Facebook. Die werd al snel meer dan 9000 keer gedeeld.