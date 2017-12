Kom in de kerststemming met 'Kryst mei Douwe'

Komt het je de neus uit of kun je er niet genoeg van krijgen? We hebben het over kerstmuziek. Die is alweer volop te horen en dat terwijl Sinterklaas het land nog niet eens uit is. Wat als je Mariah Carey har 'All I want for Christmas' en 'Last Christmas' van Wham net meer kunt horen? Dan biedt de livestream 'Kryst mei Douwe' je een uitweg. Zoals elk jaar is zijn kerstmuziek weer non-stop te horen via internet. In Op en Ut van 2 december heeft samensteller en presentator Douwe Heeringa het startsein gegeven voor de online radiozender. Hij vertelt over zijn favorieten.

Wat betekent kersttijd voor jou?

"Het is een tijd van verstilling en reflectie. Ik breng de tijd door met dierbaren om mij heen en ga echt niet in een restaurant zitten. Niet te veel prikkels en drukte."

Heb je nieuwe muziek ontdekt het afgelopen jaar?

"Ja! Van de Noorse Kari Bremnes. Ik draai wel vaker muziek uit Scandinavië, die vind ik heel goed bij de tijd van het jaar passen. Misschien wel omdat het zo lang donker is daar. Volgens traditie begin ik de stream met Koppangen van Anne Sophie von Otter uit Zweden en laat ik de klok van Dresden horen.

Maar ook het enige mooie Friestalige nummer 'Wide wite wrâld' van het Klaske Kamstra Combo, draai ik altijd. Veel bekende artiesten maken een speciale kerst-cd. Die van Barbra Streisand is al oud, maar wel mooi, ze heeft dan nog een jonge stem. Maar Sting heeft laatst ook een cd gemaakt met wintermuziek, heel integer. Dat kun je dus ook verwachten. En natuurlijk hoort het Weihnachtsoratorium van Bach bij de kersttijd."

Wat voor gevoel wil je overbrengen?

"Het gevoel van stilte, zo vlak voor advent, kerstdagen en wintertijd. Of je nu gelooft in Jezus, Boeddha, Mohammed of Moeder Teresa, dat maakt mij niets uit. Zo'n jubelnummer als 'Hark the angels' heeft voor mij minder met kersttijd te maken. Voor mij is de tijd niet overmatig. Kerstochtend begint voor mij met een stuk van Rachmaninov. Maar ook de Walt Disney-achtige kitsch van Peggy Lee vind ik heerlijk, zoiets past weer op een ander tijdstip als het rustige Koppangen."

Hou je niet van de populaire meezingers?

"Muziek van Wham en Mariah Carey zul je bij mij niet horen. Dat doen andere zenders wel, dus hoef ik dat niet meer te doen. Je ontkomt er bijna niet aan, maar dat hoort niet bij mijn kerstgevoel. Zo'n bekend nummer als 'Driving home for Christmas' van Chris Rea vind ik dan wel weer mooi, dat komt zeker voorbij. Eigenlijk is mijn missie dat luisteraars denken van 'hé, wat hoor ik' en 'dat kende ik nog niet.' Je kunt ook 24 uren naar kerstmuziek luisteren en dan hoor je echt kwaliteitsmuziek. Zoveel moois is er gewoon, zoals bijvoorbeeld 'Stille Nacht' gezongen in het Libanees en Indonesisch, dat is echt heel verrassend."

Heb je nog een tip voor de luisteraar?

"Ga zitten, steek een kaars aan en luister naar al die prachtige muziek die voorbijkomt."

'Kryst mei Douwe' is vanaf zaterdag 2 december te horen op www.krystmeidouwe.nl en de Omrop-app.