Rivella kwam uit Wolvega

Het is dit jaar 60 jaar geleden dat in Wolvega werd begonnen met de productie van Rivella. In de fabriek aan de Oppers werkten op een bepaald moment 125 mensen en daarmee was het een grote werkgever in de Stellingwerven. In eerste instantie werd de 'Zwitserse' Rivella gemaakt in een fles met een rood etiket. Maar op verzoek van de suikerpatientverening in Wolvega werd er ook een suikervrije versie gemaakt, in een fles met een blauw etiket, die hier in Nederland populairder werd dan de originele. Hoewel de fabriek maar 22 jaar heeft gedraaid, wordt het gebouw aan de Oppers in Wolvega nog steeds betiteld als de 'Rivella-fabriek'.

Rein Brandsma was assistent-bedrijfsleider. Hij herinnert zich vooral de overgang van de driekwartliterflessen naar de literflessen. "De hele productielijn moest worden veranderd en er waren nogal wat problemen. Ik werkte vaak de dag rond. Dan begon ik 4 uur 's ochtends en de volgende dag om 4 uur was ik er nog. Tussendoor deed ik een dutje op twee stoelen." Het gezin leed eronder, en hijzelf ook. Maar spijt heeft hij er niet van. "Op financieel gebied hebben wij het nog altijd goed, dat is de andere kant."

Met meer dan 100 werknemers en allemaal glazen flessen op een lopende band was er altijd veel kabaal in de fabriek. Brandsma: "Zo'n 125 decibel. Maar van gehoorbescherming hadden we nog nooit gehoord." Wiebe Kingma, die aan de lopende band stond, is doof geworden daardoor. Toen in 1979 de productie van Rivella werd overgeheveld naar Leeuwarden, gingen veel werknemers mee. "Maar ik heb het altijd jammer gevonden dat Rivella uit Wolvega weg ging", zo zegt Kingma.

Oud-medewerkers vertellen zondag in Buro de Vries over de oude Rivella-fabriek.