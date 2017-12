Omrop TIP: In nij tij

Ameland is in shock wanneer in februari van 2013 de Sint Clemensker in Nes door een felle vlammenzee volledig wordt verwoest. Terwijl men naar de smeulende ravage kijkt is het voor iedereen duidelijk. Het rijksmonumentale kerkje uit 1879, geboud door de bekende architect Pierre Cuypers, moet weer pronken op het eiland.

Maar hoe? Terwijl overal in Nederland kerken hun deuren sluiten, stellen de Amelanders alles in het werk om die van hen weer te openen. Programmamaakster Froukje Sijtsma volgde voor de Fryslân DOK 'In nij tij' twee jaar lang de wederopbouw van dezze nieuwe kerk.

Wat vinden de parochianen eigenlijk van het nieuwe interieur? Kunnen zij zometeen in deze kleurrijke kerk hun geloof nog wel net als vroeger beleven? En wat voor wonder maakte assistent-pastoor Henk Nota kort na de brand mee?



De Fryslân DOK documentaire 'In nij tij' is op zondag 3 decimber om 17.00 uur en daarna vanaf 18.00 uur elk uur bij Omrop Fryslân op televisie te zien.