Oud-burgemeester Gerrie van Delft overleden

Oud-burgemeester van Menameradiel Gerrie van Delft is woensdag overleden. Ze is 70 jaar geworden. Van Delft is geboren in Sneek. Ze was eerst raadslid en wethouder in Beverwijk en was daarna van 1994 tot 2012 de eerste en enige vrouwelijke burgemeester van Menameradiel. Bij haar afscheid werd ze benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De gemeente Menameradiel spreekt over Van Delft als een sociale en markante vrouw met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Volgens de provincie had Van Delft een scherp oog voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en bleef ze trouw aan haar idealen. Dinsdag wordt Van Delft gecremeerd in Marsum.