Poepjes wil beter onderwijs in het Fries

Het onderwijs in het Fries moet worden versterkt. Gedeputeerde Sietske Poepjes wil daar afspraken over maken met het Rijk in verband met het Bestuursakkoord Fryske Taal en Kultuer (BFTK). Dit akkoord loopt volgend jaar af en moet daarom worden vernieuwd. Poepjes wil dat de inspectie meer naar het vak Fries kijkt en daar afspraken over maakt. Ook wil ze aandacht voor de opleiding van onderwijzer en docenten Fries.



Poepjes deed die uitspraken niet in Fryslân, maar in het Italiaanse Udine. Poepjes sprak daar op een conferentie over minderheidstalen, georganiseerd door de regio Friuli-Venezia Giulia. En daar sprak Poepjes niet al gedeputeerde van Fryslân, maar al president van het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). De toespraak in de hoofdstad van Friuli was meteen ook haar eerste optreden als NPLD-voorzitter.



In Italië zei Poepjes ook dat ze niet zo blij is met het woord 'minderheidstaal' of 'minority language', dat vaak wordt gebruikt voor talen zoals het Fries, het Welsh of het Friulisch. "Er zit iets minderwaardigs aan dat woord, net alsof hoef je daar niet je best voor te doen." Een echt alternatief voor het woord minderheidstaal heeft Poepjes nog niet; de NPLD-voorzitter wil daar de komende weken over nadenken.

Poepjes heeft nog meer verplichtingen in Udine. Later op de dag zal ze daar het minderhedenfestival SUNS Europe officieel openen. Het festival presenteert muziek, film en literatuur in minderheidstalen en wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd. Aan het festival doen dit jaar geen Friese artiesten mee, maar wel een zangeres uit Drenthe. De 17-jarige Isa Zwart, de winnares van het Drèents Liedtiesfestival, is in Udine als vertegenwoordigster van het Nedersaksisch.