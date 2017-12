Noodbevel uitgeroepen in Dokkum vanwege demonstratie

In Dokkum geldt zaterdag een noodbevel. Met het noodbevel kan de politie de toegangswegen afsluiten en controleren wie de stad in wil. Die maatregel is genomen, omdat zo'n driehonderd demonstranten naar de stad komen om te protesteren tegen Zwarte Piet en om hun onvrede kenbaar te maken tegen de blokkade op de A7 van twee weken geleden. Ook demonstranten van de rechts beweging Pegida komen naar Dokkum. Zij zullen, verkleed als Zwarte Pieten, voorafgaand aan de demonstratie pepernoten uitdelen.

De gemeente is bang voor ludieke acties, confrontaties en provocaties tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Wie wil meedoen aan de manifestatie van de Stichting Nederland Wordt Beter, moet zich melden aan de Woudpoort, aan de zuidkant van de zuidkant van de stad. De actievoerders mogen tussen 14.00 en 16.00 uur demonstreren op het plein Acht Zaligheden. Mensen die een tegengeluid willen laten horen, moten zich melden aan de Hanspoort, aan de westkant van de stad.