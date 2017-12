Ouderen Swettehiem sparen voor optreden Willeke Alberti

Bewoners van Woonzorgcentrum Swettehiem in Leeuwarden willen zo graag dat zangeres Willeke Alberti bij hun langskomt om op te treden, dat ze een inzamelingsactie zijn begonnen. De actie is een initiatief van de Stichting Bewoners Swettehiem-Westeinde. De opbrengst van de inzamelingsactie wordt door het Premieplan via het Nationaal Ouderenfonds verdubbeld. De eindstand wordt op 3 januari bekendgemaakt. De bedoeling is dat Alberti op 14 februari naar Swettehiem komt.