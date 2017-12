De Russische Mir komt opnieuw naar Harlingen

Het Russische tallship Mir komt opnieuw naar Harlingen, dat maakte Arjen Mintjes van de stichting Harlingen Sail bekend. Mintjes is op dit moment in het Franse Bordeaux waar een groot internationaal congres over tallships wordt gehouden. Op het evenement worden onder andere presentaties gegeven over de grote zeilschepen, de wedstrijden en met name de training van het personeel. De bedoeling van het congres is om meer mensen te helpen om het avontuur op zee aan te gaan.

Het driedaagse congres is ook van groot belang voor de stad Harlingen, omdat ze graag meer tallships naar de havenstad willen halen. Naast de Mir is de organisatie van de Tallships Race in Harlingen ook in gesprek met andere schepen. De finish van de Tallships Race is volgend jaar van 3 tot en met 6 augustus in Harlingen.