Boetes voor te snel of te traag rijden bij Leeuwarden

De politie in Leeuwarden heeft vrijdag meerdere autobestuurders aangehouden bij verkeerscontroles in de stad. Een 23-jarige automobilist uit Kollumerland reed 67 kilometer per uur te hard en moest zijn rijbewijs inleveren. Een 48-jarige hardrijder uit de gemeente Leeuwarden raakte zijn rijbewijs ook kwijt omdat hij 51 kilometer per uur te vlug reed. En een 45-jarige Leeuwarder moest zijn auto inleveren omdat hij voor de derde keer achterelkaar zonder rijbewijs achter het stuur zat.

Het tegenovergestelde gold voor een 64-jarige Leeuwarder. Hij kreeg een proces-verbaal voor gevaarlijk rijden omdat hij zeer traag met een caravan achter de auto over de N31 bij Marssum reed.