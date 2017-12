Drie brandende autobanden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag voor overlast gezorgd in de omgeving van de Betonweg bij Harkema. Onbekenden hadden de banden in een tunnel onder de Betonweg gedumpt en in brand gestoken. Bij de brand kwam veel rook vrij, waar het verkeer last van had. De brand was bovendien in de verre omtrek goed te ruiken. De brandweer heeft de brand geblust, de politie gaat de brandstichting onderzoeken.