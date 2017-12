Sven Kramer wint 5 km na mooie rit, Bergsma laatste

Sven Kramer heeft de 5.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in Calgary gewonnen. De houder van het wereldrecord reed in de spannende laatste rit tegen Ted-Jan Bloemen een tijd van 6:07.04. Bloemen, die uitkomt voor Canada, werd tweede op zijn thuisbaan in 6:08.54. De Duitse Patrick Beckert eindigde derde in 6:10.80.

Het begin van de laatste rit was voor Bloemen, die de eerste paar rondjes spectaculair hard reed. Daarna voerde Kramer het tempo langzaam op. Kramer kwam uiteindelijk als winnaar uit de prachtige strijd. De Fries heeft nu alle drie wedstrijden in het combinatieklassement over de 5.000 en 10.000 meter gewonnen.

Jorrit Bergsma, die nog nooit buiten de top 10 was geëindigd, werd in Calgary 16e en laatste met een tijd van 6:22.38. Hij voelde zich eerder deze week helemaal niet fit.