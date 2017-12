Zaaldames Drachtster Boys uitgeschakeld in halve bekerfinale

Het is de zaalvoetbaldames van Drachtster Boys niet gelukt om zich te plaatsen voor de landelijke bekerfinale. Vrijdagavond verloren de Drachtster Boys met dikke cijfers van Nieuw Roden: 7-3.

Het leek al vrij snel kansloos voor de Drachtster Boys. In De Like had de thuisploeg bij rust al een voorsprong van 5-1. Door twee goals van Esther van Toledo - zij had de eerste ook al gemaakt - kwamen de Drachtster Boys terug naar 5-3, maar daarna liep Nieuw Roden weer uit naar 7-3. Dat was ook de eindstand.

Nieuw Roden gaat nu naar de bekerfinale, die op 30 maart wordt gespeeld in Amsterdam.