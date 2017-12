Invallers bezorgen Cambuur overwinning na hectische week

Sportclub Cambuur heeft na een hectische week een belangrijke overwinning gepakt. Thuis tegen Telstar maakten de Leeuwarders een achterstand goed: het werd uiteindelijk 2-1.

De ploeg van Sipke Hulshoff, die na het ontslag van Marinus Dijkhuizen weer interim-trainer is, had het in de eerste helft niet makkelijk tegen Telstar. Het begin van de wedstrijd was voor Cambuur, maar de bezoekers kwamen er steeds beter in. Andrija Novakovich was het dichtst bij een goal. De spits van Telstar raakte de paal.

In de tweede helft kwam Cambuur zelfs op achterstand. Mohammed Hamdaoui kwam in het drukke strafschopgebied tussen vier Cambuur-verdedigers tot een schot en hij passeerde Erik Cummins met een mooi schot. Nadat Novakovich een grote kans op de 0-2 had gemist, zocht Cambuur meer de aanval. Invaller Furdjel Narsingh kon in de 77e minuut de gelijkmaker intikken na goed werk van Issa Kallon. Vijf minuten later kreeg Cambuur een strafschop. Rechtsback Jordy van Deelen kwam na een goede actie het strafschopgebied in en werd daar onderuitgehaald. Ricardo Kip, die net in het veld stond, schoot raak vanaf 11 meter.

SC Cambuur - Telstar 2-1 (0-0) 48. Hamdaoui 0-1, 77. Narsingh 1-1, 82. Kip 2-1 (strafschop)

Opstelling SC Cambuur: Cummins; Van Deelen, Steenvoorden, Schilder, Peersman, Houtkoop (57. Daniels); Smeets (79. Kip), Van Kippersluis (69. Narsingh), Schils; Kallon, Barto