Heerenveendames winnen door late goal in Alkmaar

De dames van Heerenveen verspeelden vrijdagavond op bezoek bij Alkmaar een voorsprong van 0-2, maar door een doelpunt in de laatste minuut won het team van Roeland ten Berge toch nog met 2-3.

Al na een kwartier schoot Fenna Kalma de eerste goal erin voor Heerenveen. Dayna Schra zorgde daarna voor de 0-2, maar no voor rust deed Katja Snoeis wat terug voor de thuisploeg. Diezelfde Snoeis zette Alkmaar in de tweede helft zelfs op gelijke hoogte. Lang leek het 2-2 te blijven, maar Tiny Hoekstra bezorgde Heerenveen in de laatste minuut toch de overwinning.

Door de overwinning gaat Heerenveen de Alkmaarders voorbij op de ranglijst. Heerenveen staat nu derde.