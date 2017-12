De politie is op zoek naar de 18-jarige Remon Bruinsma uit De Westereen. Bruinsma werd donderdagnacht voor het laatst gezien in de Oude Doelesteeg en op de Nieuwestad in Leeuwarden. De 18-jarige jongen was daar op stap, maar is nog steeds niet thuisgekomen. Zijn mobiele telefoon werd vrijdagochtend wel gevonden in de stad.

Ansje Dijkstra, de moeder van Remon, plaatste vrijdagavond een oproep op Facebook. Die werd al snel meer dan vierduizend keer gedeeld.