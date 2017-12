De Jong tweede op 3 kilometer in Calgary

Antoinette de Jong is vrijdag tweede geworden op de 3.000 meter bij de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Calgary. Alleen Miho Takagi was sneller. De Japanse zette een tijd van 3:57.09 neer. De Jong, Nederlands kampioene op de 3.000 meter, reed wel een persoonlijk record: 3:57.78. Dat is bijna twee seconden sneller dan haar vorige persoonlijke beste tijd. Ireen Wüst werd derde in 3:58.10.

Het was de tweede keer dat de schaatssters een 3.000 meter reden in dit wereldbekerseizoen. Drie weken geleden was De Jong in Heerenveen nog de beste. In het combinatieklassement over de 3.000 meter en de 5.000 meter staat De Jong nog altijd eerste.