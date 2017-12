Kunst uit een sigarettenautomaat

'Pakje Kunst' is een nieuw initiatief om mensen op een laagdrempelige manier met kunst in contact te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nostalgische sigarettenautomaten uit de jaren 70 die je misschien nog wel kent. In elke kroeg, hotellobby en kantine stond er wel één. Een paar gulden erin en hup, je trok er zo een pakje Camel, Caballero of North State uit.

Die automaten zijn terug. Nu niet met sigaretten, maar met kunst. In Leeuwarden is vrijdag de eerste automaat officieel in gebruik genomen. Deze staat in de hal van Het Broodhuys aan de Nieuwestad. Meer dan 35 Friese kunstenaars doen mee aan het project, maar wie voor vier euro een pakje uit de automaat trekt, weet niet wat er uit rolt, noch van welke kunstenaar. Sommige zijn al begonnen om de kunstpakjes te verzamelen en op Facebook zijn ook de eerste ruilbeurzen al opgezet. 'Pakje Kunst' zal binnenkort ook in Dokkum en Drachten een automaat plaatsen.