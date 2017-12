"Fryslân volgend jaar twee weken lang fossielvrij"

Bouwe de Boer, projectleider van Fossielvrij Fryslân, gelooft er heilig in: Fryslân slaagt er in 2018 in om twee weken lang geen fossiele brandstoffen te gebruiken in het verkeer op land en water. Misschien niet vanaf de eerste dag, maar aan het einde van de twee weken wel. De Elfwegentocht, zoals het evenement heeft, moet plaats vinden tussen 1 en 14 juli volgend jaar.

Vrijdagmiddag werden belangstellenden, vooral uit het bedrijfsleven, in het Abe Lenstra Stadion bijgepraat over de stand van zaken. Ook kregen ze uitleg over hoe zij aan het evenement mee kunnen doen. Er waren allerlei elektrische auto's en andere schone transportmiddelen te zien. Een Tesla op waterstof sprong het meest in het oog.