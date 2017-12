Bart Canoy kritisch op politici die zomaar wat roepen

Dat politici soms zomaar wat roepen, en plannen naar voren brengen die lang niet haalbaar zijn, is schadelijk voor de rechtsstaat. Dat zegt advocaat Bart Canoy uit Leeuwarden. "Het lijkt erop dat politici de laatste jaren steeds meer belang hechten aan de manier waarop de boodschap wordt verpakt, dan aan de boodschap zelf."

Politici roepen om strengere straffen bij verkeersovertredingen, omschrijven mensen die wat hebben misdaan meteen als gevaarlijke gekken, of stellen dat mensen met een celstraf langer in de gevangenis moeten blijven. "Dat stoort me", zegt Canoy. "Als iemand ontoerekeningsvatbaar is, heeft hij hulp nodig. Dan moet je zo iemand niet wegzetten als een gevaarlijke gek. Dat is Suske-en-Wisketaal. En onnodig kwetsend."

Canoy noemt nog een ander voorbeeld. "In het regeerakkoord is vastgesteld dat veroordeelden meer van hun straf uit moeten zitten dan het gebruikelijke tweederde deel. Dat is een ondoordacht plan. Het kan zelfs averechts werken. Beknibbelen op resocialisatie geeft een veel groter risico op recidive. Veroordeelden langer in de gevangenis houden bevredigt de behoefte tot vergelding, maar het kan wel de oorzaak zijn dat de criminaliteit toeneemt."

"Het is ferme taal, geserveerd in hapklare brokken van 30 seconden. Het klinkt als heel wat, maar het is lege praat. Politici moeten goede, evenwichtige plannen maken, en niet zomaar een beetje framen met soundbites."