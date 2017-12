De drie mannen die donderdag zijn opgepakt in verband met de vondst van een drugslab in Haulerwijk blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. Het gaat om de man die in het huis woont naast het drugslab en twee mannen uit Guatemala. Het lab was nog in aanbouw, er werd nog kwalijk geproduceerd.

In Herbaijum werd vrijdag ook een drugslab ontdekt. Daar zijn nog geen mensen voor aangehouden. Het drugslab in Herbaijum staat niet in verband met die van Haulerwijk.