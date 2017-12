SC Heerenveen onderschat Roda JC niet

Er is geen enkele aanleiding om het laatst genoteerde Roda JC te onderschatten, zo vindt Heerenveen-trainer Jurgen Streppel: "Ik denk dat Roda JC te weinig punten heeft voor wat ze op het veld laten zien." De Feansters reizen naar het diepe zuiden met een bijna volledige selectie. Arber Zeneli komt er weer aan, maar Streppel verwacht niet dat hij voor de winterstop inzetbaar is. Daniel Høegh kreeg vrijdag op de laatste training nog een tikje op zijn enkel, maar de verwachting is dat hij wel kan spelen. Reza Ghoochannejhad blijft de eerste spits. Volgens Streppel is hij belangrijk voor het elftal en Streppel ziet nog geen aanleiding om met Henk Veerman in de spits te beginnen.

Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen: Hahn; Dumfries, Høegh, Næss, Pierie; Schaars, Kobayashi, Thorsby; Ødegaard; Ghoochannejhad, Vlap.