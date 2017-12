Informateur Waadhoeke wil coalitie CDA, SAM en FNP

Een coalitie van het CDA, SAM en de FNP. Dat is het advies van informateur Fred Veenstra voor de gemeente Waadhoeke. Veenstra deelde zijn rapport als eerste met het CDA, de winnaar van de verkiezingen in de nieuw te vormen gemeente. Die partij heeft wel vertrouwen in de mogelijke samenwerking en bracht vrijdag de andere partijen op de hoogte. Volgens informateur Veenstra heeft een coalitie van het CDA, SAM en de FNP de grootste kans van slagen, omdat ze zich alle drie op duurzaamheid willen richten, en de inwoners actief bij het beleid willen betrekken.

De afgelopen week heeft de informateur gesprekken gevoerd met alle partijen. Die gesprekken lagen aan de basis van het uitgebrachte rapport. Het werk van informateur Veenstra zit er daarmee op, formateur Theo Joosten zal nu de onderhandelingen tussen de drie partijen begeleiden.