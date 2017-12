Ghoochannejhad en Kobayashi kunnen zich klaarmaken voor WK

Een zware loting in Rusland vrijdag voor SC Heerenveen-speler en Iraans international Reza Ghoochannejhad. Hij zal mogelijk in de zomer van 2018 met zijn land naar het WK in Rusland en ontmoet daar onder andere Europees kampioen Portugal met sterspeler Cristiano Ronaldo. In dezelfde groep zit ook zwaargewicht Spanje, en een team met meer Nederlanders: Marokko.

Heerenveen-teamgenoot Yuki Kobayashi mag mogelijk ook naar Rusland, en hij ontmoet daar met Japan onder andere Europees kwalificatie-topscorer Robert Lewandowski van Polen, en de Gouden Schoen-winnaar van het vorige WK James Rodríguez van Colombia. De groep wordt compleet gemaakt door Senegal, die er voor het eerst weer bij zijn op het WK sinds 2002.

Of de beide Heerenveenspelers ook echt zullen spelen op het grote toernooi is nog even afwachten, de definitieve selecties voor Japan en Iran worden in het voorjaar van 2018 bekend.