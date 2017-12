"Uitbreiding Vliegveld Lelystad moet later"

Vliegveld Lelystad moet niet eerder uitbreiden dan dat het luchtruim boven Nederland opnieuw is ingedeeld. Dat staat in een advies van een delegatie inwoners van Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Zij maken zich er zorgen over dat de vliegtuigen binnenkort laag over zullen vliegen.

Het advies is vrijdagmiddag aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Het ministerie had zelf om advies gevraagd. Van Nieuwenhuizen zegt dat ze zich de kritiek aantrekt, vooral omdat het vertrouwen van de mensen in de regio geschaad is. Ze wil de communicatie verbeteren. Maar de uitbreiding wordt niet uitgesteld, zo heeft ze gezegd.