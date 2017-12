Studenten Nordwin College presenteren zelf bedachte spullen

En voederbak voor honden met opbergruimte, een usb-lamp met snoerverstopper of een oprolbare drinkfles. Het zijn voorbeelden van zaken die door ondernemende studenten van het Nordwin College in Leeuwarden zijn bedacht. Vrijdag presenteren ze in winkelcentrum Zaailand hun uitvindingen aan een jury. Het gaat niet alleen om de uitvinding zelf, maar ook om de wijze van verkopen.

Aan het einde van de dag wordt bekend wie de drie winnaars zijn. Die kunnen dan weer meedoen aan de Noordelijke wedstrijd die op 11 december in Groningen wordt gehouden. De wedstrijd is een initiatief van de Stichting Jong Ondernemen.