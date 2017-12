"Slechte slapers" uit Sneek veroordeeld

De rechter heeft twee mannen uit Sneek veroordeeld voor de inbraak in een bedrijfsbus in Grou. De een kreeg drie weken cel, de andere een werkstraf van 150 uren. De twee zeggen dat ze slechte slapers zijn en dat ze daarom in de nacht met de auto op pad waren. De rechter geloofde niet dat het stel daarom per toeval in een woonwijk in Grou terecht waren gekomen. Dat wijst erop dat ze niet zulke fraaie plannen hadden, zegt de rechter. Naast dat de mannen uit Sneek een straf kregen, moeten ze de eigenaar van de bedrijfsbus ook een schadevergoeding betalen. De man heeft vanwege de diefstal een paar dagen niet kunnen werken.