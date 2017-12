Eerste werkdag Agricola in Dantumadeel

De gemeente Dantumadeel heeft sinds vrijdag een nieuwe burgemeester: Klaas Agricola. Kinderen uit groep 8 ontvingen hem vrijdagochtend feestelijk op het gemeentehuis in Damwoude. De kinderen, uit alle dorpen in de gemeente, vertelden de burgemeester wat de mooiste plekken in hun dorpen zijn. Commissaris van de Koning, Arno Brok, beëdigde Agricola vrijdagmiddag als burgemeester. Agricola heeft nog geen grote plannen en wil eerst goed kennismaken met de gemeente. "De mensen leren kennen, maar ook de industrie en de middenstand, en dat de mensen mij leren kennen," zo vertelt de nieuwe burgemeester. Agricola komt over van de gemeente Dalfsen en is daar wethouder geweest. Hij is geboren en getogen in Roodhuis.