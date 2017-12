Celstraf voor het in brand steken van eigen hok

Een 34-jarige brandstichter uit Sint Nicolaasga heeft van de rechter 16 dagen celstraf gekregen. De man kreeg daarnaast 164 dagen celstraf voorwaardelijk opgelegd, maar heeft deze tijd al in voorarrest uitgezeten. De man probeerde een jaar geleden tot twee keer toe de schuur achter zijn woning aan de Dobbeleane in brand te steken. Beide keren moest de brandweer uitrukken. Bij de tweede keer was het hok niet te redden. Het gaat om een nachthok voor eenden. Toen de politie hem wilde aanhouden, verzette de man zich. De verdachte heeft psychische problemen en was onder invloed van drugs. Hij verblijft nu in een instelling en wordt behandeld voor zijn problemen. De rechter heeft de man ook een drugsverbod opgelegd.