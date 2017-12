Vraag naar opvang in zorginstelling neemt in de toekomst toe

De vraag naar opvang in een zorginstelling zoals in een verpleeg- of verzorgingshuis neemt de komende jaren met zo'n 2800 plaatsen toe. Dat komt vooral omdat er meer ouderen zijn. Dat betekent niet dat er ook extra woonruimte komt. Mensen zijn tegenwoordig ouder als ze in verpleeg- of verzorgingshuizen komen en woner er dus korter. Dat staat in de Woonzorgatalas Fryslân van het platform GEEF. Daarin brengen twaalf corporaties en tien zorgorganisaties in kaart hoe het aanbod van zorg en wonen in Fryslân eruit ziet.

De vraag naar zelfstandig wonen in de buurt van een zorginstelling zal zich eerst stabiliseren. De komende jaren neemt de vraag naar koopwoningen voor mensen met een lichamelijke beperking toe. In de huursector wordt een afname verwacht. Volgens het platform GEEF is er genoeg huuraanbod voor wonen en zorg. De kwaliteit van de woningen kan wel beter.