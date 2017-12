Gaswinbedrijf Vermilion is zo goed als klaar met het grote seismische onderzoek in grote delen van de provincie. Sinds eind augustus heeft het bedrijf onderzoek gedaan tussen Grou en Drachten en tussen Woudsend en Sneek. Bij Uitwellingerga zijn nu de laatste werkzaamheden bezig, die zijn dit weekeinde klaar.

De gegevens die zijn verzameld, worden verwerkt en onderzocht door wetenschappers. Pas over twee of drie jaar kunnen zij antwoord geven op de vraag of en waar er gas in de grond zit.