"Met het vuurwerk van tegenwoordig kun je een auto opblazen"

"Het vuurwerk van tegenwoordig is niet te vergelijken met dat van vroeger, nu kun je er een auto mee opblazen! Geen wonder dat het wordt verboden vanwege de veiligheid, maar zo help je wel een traditie om zeep." Het was een van de reacties op de Leeuwarder vrijdagsmarkt (freedsmerk) op een mogelijk vuurwerkverbod. Zo'n volledig verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zou er eigenlijk voor consumenten moeten komen, stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid vrijdag. Volgens deze raad is de jaarwisseling het gevaarlijkste moment van het jaar en met deze maatregel kan er wat tegen gedaan worden. Een oudere bewoonster van Sint Antoon zei het juist zo prachtig te vinden om het vuurwerk vanuit haar kamer te zien. Een ander zei: "Alles wordt tegenwoordig verboden, daar hou ik niet van." En: "Weer een traditie die ze ons willen afpakken." Maar de meeste mensen waren voor een verbod: te gevaarlijk, teveel lawaai en teveel vervuiling. "Een grote show op een centraal plein, dat is mooi genoeg", zo werd er gezegd.