Filmpje pro-Piet groep is viral hit op Facebook

"Wij heten jullie van harte welkom in ons mooie Fryslân," zo begint een viral filmpje van de voorstanders van Zwarte Piet. Het filmpje is op Facebook gezet, en heeft in korte tijd op verschillende pagina's al duizenden reacties opgeleverd. In het filmpje wordt opgeroepen om zaterdag niets te doen tegen de anti-Zwarte Piet manifestatie in Dokkum.

De sprekers in de video richten zich zowel op de Friezen als op de demonstranten die opnieuw Dokkum proberen te bereiken: "Wij vinden het tige belangrijk dat jullie je goed uiteren kunnen" zo zegt woordvoerder Seye Brinkman tegen de demonstranten "en dat mag 364 dagen in het jaar." Hiermee wordt indirect verwezen naar de ene dag in het jaar, de dag van de intocht, dat de voorstanders van Zwarte Piet geen demonstratie willen zien.

Positief signaal

Brinkman en zijn vrienden kwamen op het idee voor het filmpje toen ze werden gebeld door de media met de vraag of ze ook wat van plan waren als tegenactie bij de manifestatie van de anti-Zwarte Piet groepen in Dokkum. De groep denkt echter dat het contraproductief zou zijn als er nu opnieuw grote acties, zoals een blokkade, zouden worden georganiseerd. "Dan krijgen ze gelijk," zegt Brinkman, refererend aan het beeld dat in de landelijke media over de groep is ontstaan. "Wij willen nu een positief signaal afgeven, een krachtig signaal met een knipoog, maar wij menen het wel serieus: blijf thuis en doe geen gekke dingen."

Op zijn Bokwerders

Het statement wordt volledig gedaan in het Fries maar wordt tussendoor vertaald naar het Nederlands. Dit gebeurt echter wel 'op zijn Bokwerders'. Het is een reactie op de manier waarop Friezen volgens de vriendengroep worden geportretteerd in de landelijke media: "Ze portretteren ons als mongolen, dus dan praten wij ook maar zo."

Blijf thuis

De initiatiefnemers van het filmpje roepen mensen dus op om zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags niet naar de stad te komen. Op andere momenten kan het natuurlijk wel, zo zeggen de vrienden, met name ook omdat het een druk weekeinde is voor de plaatselijke middenstand. Wat Brinkman zelf gaat doen op zaterdagmiddag? "Ik heb nog wel wat werk te doen in het hok."