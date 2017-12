Opnieuw drugslab gevonden, nu in Herbaijum

In Herbaijum is vrijdagochtend in een leegstaande woning een drugslaboratorium ontdekt. Een arrestatieteam viel de woning binnen nadat de politie tips had binnengekregen. Het laboratorium waar synthetische drugs werden gemaakt, was niet langer in gebruik. Wel is er op het terrein chemisch afval gevonden. Er zijn nog geen mensen aangehouden, maar de politie is nog bezig met het onderzoek. Het laboratorium wordt vrijdag ontmanteld door een gespecialiseerd team. Er is volgens de politie geen verband met het drugslaboratorium dat donderdag in Haulerwijk werd ontdekt.



— Politie Fryslân (@polfryslan) December 1, 2017