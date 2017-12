Elsevier: Nij Smellinghe Drachten beste Friese ziekenhuis

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten staat op de achtste plaats in een kopgroep van beste ziekenhuizen van Nederland in een onderzoek van weekblad Elsevier. Die kopgroep volgt na een top drie. In totaal zijn er 83 ziekenhuizen beoordeeld op medische zorg, patiëntvriendelijkheid en de financiële situatie. De ziekenhuizen zijn beoordeeld op 777 punten.

In vergelijking met het onderzoek uit 2016 is Nij Smellinghe een van de drie ziekenhuizen in Nederland die het meest gestegen is in de lijst. Het MCL scoort net wat lager, het ziekenhuis van Sneek heeft dezelfde score als vorig jaar en de Tjongerschans in Heerenveen scoort net wat hoger.