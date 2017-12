FB Oranjewoud doet bod op zorgverzekeraar De Friesland

FB Oranjewoud heeft bevestigd dat ze een bod gedaan heeft op zorgverzekeraar De Friesland. De vakbond meldde donderdag al bij Omrop Fryslân dat er belangstelling was van de stichting. Met een meerderheidsbelang in de zorgverzekeraar wil FB Oranjewoud volgens voorzitter Jorrit Volkers bereiken dat De Friesland in Fryslân blijft en niet verder wordt uitgekleed. Eigenaar Achmea wil dat De Friesland op 1 januari fuseert met Zilveren Kruis. De vakbonden, medewerkers en ondernemingsraad van De Frieslan zijn tegen deze voorgenomen fusie. Dinsdag is er overleg tussen de vakbonden en Achmea. FB Oranjewoud en Achmea heeft volgens Volkers afgesproken dat beide partijen tot die tijd geen toelichting geven. FB Oranjewoud is in 2012 opgericht uit de nalatenschap van de Friesland Bank, met 100 miljoen euro in kas. De instelling wil de Friese economie, cultuur en identiteit ondersteunen. Het bedrijf heeft eerder een meerderheidsbelang genomen in uitgeverij NDC, bekend van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.