Bij een frontale botsing op de Tramweg in Joure is vrijdagochtend een persoon gewond geraakt. Een fietser en een brommerrijder knalden waarschijnlijk door de mist op elkaar. Dat gebeurde rond de klok van acht uur. De politie en een ambulance werden gealarmeerd. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde persoon behandeld, waarna hij naar het ziekenhuis is gebracht.