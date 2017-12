Concurrent van Epke Zonderland, Fabian Hambüchen stopt

Fabian Hambüchen stopt met turnen. Hambüchen is een van de grootste concurrenten van Epke Zonderland. Persoonlijk kunnen beide mannen het ook goed met elkaar vinden. Toen Epke bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen goud won op rekstok, won Hambüchen het zilver. Vorig jaar in Brazilië won hij wel goud. Volgens de turner is het klaar. "Ik heb mijn sportieve doelen bereikt, en verheug me op mijn verdere toekomst", zo vertelt hij. Dit weekend turnt hij zijn laatste officiële wedstrijd.