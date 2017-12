Verkeer in Fryslân moet de komende uren rekening houden met gladheid en mist. Op verschillende plekken in de provincie kan dichte mist voorkomen. Het zicht is slecht. De temperatuur ligt op sommige plekken onder nu. Daardoor kan het plaatselijk glad zijn. Volgens weerman Piet Paulusma was het vrijdagochtend -2,5 in Fryske Peallen en -2 in Bakkeveen. Verschillende strooiwagen zijn onderweg om de mogelijke gladheid te bestrijden.