Burgemeester blij dat drugslab Haulerwijk is opgerold

Burgemeester Harry Oostman van Ooststellingwerf is blij dat het drugslaboratorium in Haulerwijk donderdag is opgerold. Het betreft een laboratorium voor de synthetische drug crystal meth. Omdat het laboratorium nog in aanbouw was, werd er bijna niet geproduceerd. Daarmee was het gevaar voor de omgeving ook nog beperkt.

Deze is niet de eerste drugszaak in Ooststellingwerf. Om er nog meer aan te pakken, doet burgemeester Oosterman een beroep op de inwoners. Hij hoopt dat ze verdachte situaties zullen melden, zodat de politie kan optreden.

Drie aanhoudingen

In het opgerolde drugslaboratorium werden donderdag drie mensen aangehouden, de 55-jarige bewoner van het huis en twee mensen uit Guatemala. Die laatsten overnachtten in een tentje in het laboratorium.