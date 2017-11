Leeuwarder wijk Schieringen geen probleemwijk meer

De opgeknapte wijk Schieringen-Zuid in Leeuwarden is donderdag officieel geopend. Naast de bewonerscommissie waren ook woningbouwvereniging Elkien, architecten en de bouwbedrijven aanwezig.

Jarenlang stond de wijk bekend als een van de zogenaamde Vogelaarwijken, de armste wijken van Nederland. In de jaren '90 werd al een deel van de naoorlogse wijk opgeknapt. Daarna werd een aantal flats tussen 2014 en 2017 gesloopt om er kleine woningen en moderne flats neer te zetten. In de wijk stonden ook de zogenaamde hellingbaanflats. Daarin waren liften overbodig en konden bewoners zo met de kinderwagen naar de verdiepingen rijden. Veel oude bewoners wonen nu in de nieuwe huizen.