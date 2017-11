Flinke nederlaag voor basketballers Aris tegen Donar

De basketballers van Aris zijn donderdagavond in Groningen tegen een flinke nederlaag aangelopen. In de wedstrijd tegen Donar in het Martiniplaza verloren de Leeuwarders met 112-65. Al na de eerste kwart had de ploeg uit Groningen een behoorlijke voorsprong op Aris. Bij rust stond het 55-32 in het voordeel van Donar. Voornamelijk in het laatste deel van de wedstrijd waren de Groningers veel beter dan Aris. De ploeg van coach Tony van den Bosch slaagde er niet in om ook maar een beetje in de buurt te komen.

Volgende week zaterdag speelt Aris de volgende competitiewedstrijd, tegen de basketballers van Weert.