Sociale werkvoorziening blijft voor een deel in Kollum

Sociale werkvoorziening Noardeast-Fryslân (NEF) kiest ervoor om een deel van de huisvesting in Kollum te behouden. Dat blijkt uit de huisvestingsplannen voor de komende jaren die het algemeen bestuur van NEF donderdagmiddag heeft gepubliceerd. Wel verdwijnt de 'Test en Training-locatie' uit Kollum. Die verhuist naar een nieuw te bouwen gebouw in Dokkum.

De industriële activiteiten van de sociale werkvoorziening, waar zo'n 150 mensen werken, blijven in ieder geval wel in Kollum. Over het grafisch bedrijf in Kollum, dat het al jaren moeilijk heeft, wordt nog overlegd met een mogelijke nieuwe partner. Als de ondernemingsraad van NEF groen licht geeft, zou de nieuwbouw in Dokkum over enkele jaren klaar moeten zijn.